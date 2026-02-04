Beşiktaş'ta Tır Freni Boşaldı - Son Dakika
Beşiktaş'ta Tır Freni Boşaldı

04.02.2026 15:23
Beşiktaş'ta freni boşalan tır bir binaya çarparak durdu, şans eseri kimse yaralanmadı.

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde bir tır şoförü, inşaata demir indirdikten sonra aracı park edip, kendine çıkış yolu aramak için aracından indi. Freni boşalarak yokuş aşağı kayan tır bir binaya çarparken, facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, saat 11.40 sıralarında Beşiktaş ilçesi Cihannüma Mahallesi Çömezler Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta bulunan inşaat alanına bir tırla demir getirildi. Demirler tırdan indirildikten sonra tır şoförü M.G. (45) yokuş aşağı vaziyette tırı park edip araçtan inerek, çıkış için sokakta kendine yol aramaya başladı. Park halinde bulunan tır, freni boşalınca yokuş aşağı kaymaya başladı. Araç, sokaktaki 5 katlı bir binanın yan duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir emlakçı dükkanında, tırın çarptığı binada ve tırda hasar meydana geldi. Olay esnasında sokakta kimsenin olmaması sayesinde faciadan dönülürken, bina sakinleri büyük korku yaşadı.

"Freni boşalmış, önlemini alacaksın kardeşim"

Mahalle sakinlerinden Özen Hınçal, "Evden çıktım alışverişe gidecektim. Gündüz gözüyle bu tır demirleri bu inşaata getirmiş. Yasak getirmeleri lazım. Buradan bir sürü insan geçiyor. Kedisinin köpeğini parka getirenler oluyor. Burada motor, araba kazaları çok oluyor. Önlem almaları lazım. Böyle bir şey yok. Şoförle dışarıda konuştum. Freni boşalmış, çıkmadan önlemini alacaksın kardeşim" diye konuştu.

"Şoför tırdan inince tırın kaydığını gördüm"

Olay sonucu dükkanında hasar meydana gelen emlakçı Seyhan Demir ise, "Aracı boşalttılar, gördüğünüz demirleri indirdiler. Araç duruyordu, şoför indi ve aşağıya doğru yürüdü. Muhtemelen kendine yol bulmak için tırdan indi. O anda tırın kaydığını gördüm. Kaldırımdan demirlere girdi, sonra binaya çarptı ve durdu. İki tane tabelamız yıkıldı. Sokakta şans eseri kimse yoktu" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Beşiktaş, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Son Dakika

