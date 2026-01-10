Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde yeniden arama gerçekleştirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek sahilinde bir otelde jandarma ekipleri arama yaptı.
5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu doğrultusunda yeniden arama yapılan otelde, jandarma ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.
Arama çalışmalarına, hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katıldı.
Ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.
