Beşiktaş\'ta Uyuşturucu Operasyonu

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında bir otelde yeniden arama gerçekleştirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, Bebek sahilinde bir otelde jandarma ekipleri arama yaptı.

5 Ocak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonu doğrultusunda yeniden arama yapılan otelde, jandarma ekiplerinin çalışması yaklaşık 3 saat sürdü.

Arama çalışmalarına, hassas burunlu 6 narkotik köpeği de katıldı.

Ekipler, topladıkları bazı materyalleri delil torbalarına koyarak otelden ayrıldı.