Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı

Beşiktaş'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı

1 saat önce

Beşiktaş'ta trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı.

Beşiktaş'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı, System.String[]


Beşiktaş'ta trafik ışıklarının bulunduğu noktadan yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı. Kazada yaralanan ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilen kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı.  Bir görgü tanığı, otomobilin kırmızı ışıkta durmadığı iddiasında bulundu.

Kaza Barbaros Bulvarı Levent istikametinde saat 12.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre 34 NC 1071 plakalı otomobil, Levent istikametine seyir halindeyken trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan Şule Tosun'a (45) çarptı. Kazada Şule Tosun yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıyı yakındaki bir kafeye götüren vatandaşlar ambulansın gelmesini bekledi. Kaza yerine gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Şule Tosun'un hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Otomobili  kullanan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOMOBİL KIRMIZI IŞIKTA GEÇTİ İDDİASI

Görgü tanıklarından Ümit Kulaksız, "Kırmızı ışık yandı, bütün araçlar kırmızı ışıkta durdu. Sürücü kırmızı ışıkta durmadı, direkt hanımefendiye çarptıö dedi.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Kaza yerinden görüntü

-Kafedeki yaralı

- Polis ekiplerinden görüntü

-Ambulansın gelmesi

-Yaralının ambulansa götürülmesi

- Araç sürücüsünün görüntüsü

-Görgü tanığıyla röp.

-Genel ve detaylar - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:27 Kaynak: DHA

Polis, Beşiktaş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Arda Turan'ın Transferi İçin Başakşehir'le Görüşüyor Sampdorialı Futbolcu Bereszynski, Beşiktaş'ın Instagram Hesabını Takibe Aldı

"Böyle Olsun İstemezdim" Deyip 3 Yaşındaki Oğlunu AVM'de Terk Eden Anne Bulundu! Beşiktaş'ta Isimat-Mirin İlk İdmanına Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2019 14:41:08. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ta Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Otomobil Çarptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]