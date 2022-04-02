BEŞİKTAŞ'TA YÖN TABELASI TEHLİKESİ YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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BEŞİKTAŞ'TA YÖN TABELASI TEHLİKESİ YOL TRAFİĞE KAPANDI

02.04.2022 21:11

BEŞİKTAŞ'ta daha önce kaza da hasar alan direk kuvvetli rüzgar nedeniyle eğildi.

BEŞİKTAŞ'ta daha önce kaza da hasar alan direk kuvvetli rüzgar nedeniyle eğildi. Yüzlerce aracın altından geçtiği direk ekipler tarafından sökülerek kaldırıldı. Çalışmalar nedeniyle trafik durduruldu.

Levent, Büyükdere Caddesi'nde bulunan ve daha önce trafik kazasında hasar alan, yön tabelalarının asılı olduğu direk, kuvvetli rüzgarın etkisiyle yana doğru eğildi. Sallanan direğin altından geçen araçların üstüne devrilme tehlikesi nedeniyle Maslak yönü trafiğe kapatıldı, trafiğin kapatılmasıyla oluşan araç kuyruğu Balmumcu'ya kadar uzadı. İtfaiye ve belediye ekiplerinin müdahale ettiği direk vinç yardımıyla söküldü. Trafik polisleri tarafından araç geçişine kapatılan yol, direğin kaldırılmasının ardından normale döndü.

BEŞİKTAŞ'TA YÖN TABELASI TEHLİKESİ YOL TRAFİĞE KAPANDI
BEŞİKTAŞ'TA YÖN TABELASI TEHLİKESİ YOL TRAFİĞE KAPANDI
BEŞİKTAŞ'TA YÖN TABELASI TEHLİKESİ YOL TRAFİĞE KAPANDI

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Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ'TA YÖN TABELASI TEHLİKESİ YOL TRAFİĞE KAPANDI - Son Dakika
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