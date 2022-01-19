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Beşiktaş'ta yüzler gülüyor - Son Dakika

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

19.01.2022 12:17
Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup eden Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Siyah-beyazlılar 15 hafta sonra üst üste kazandı.

Karagümrük deplasmanından Batshuayi'nin penaltı golüyle 1-0 galip ayrılan ve puanını 35 yapan Beşiktaş'ta alınan 3 puan yüzleri güldürdü. Geçtiğimiz hafta iç sahada Gaziantep FK'yı yine Batshuayi'nin golüyle 1-0 yenen ve üst üste 2. galibiyetini alan Beşiktaş, tam 15 hafta sonra üst üste kazanmanın sevincini yaşadı. Sezonun 3. haftasında Karagümrük karşısında alınan galibiyetin ardından Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'u yenerek 3 maçlık seri yakalayan siyah-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı karşılaşmalarda istikrarsız bir grafik çizmiş ve üst üste kazanmayı unutmuştu. Tam 8 deplasman mücadelesinde kazanamayan ve bu periyotta 5 yenilgi, 3 beraberlik alan Beşiktaş, Karagümrük'ü deplasmanda yenerek 122 gün sonra dış sahada kazanmayı başardı.

BATSHUAYİ ELEŞTİRİLSE DE GOLLERİNİ ATIYOR

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK ve Karagümrük maçlarında 2'si penaltı olmak üzere 3 golle tamamlayan Belçikalı forvet Michy Batshuayi, ligdeki gol sayısını 9'a yükseltirken siyah-beyazlı ekibin de en golcü ismi oldu. Ligde oynadığı maçlarda 4 de asist yapan 28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Beşiktaş'ın attığı 34 golün 13'üne doğrudan etki etti.

HEDEF ARAYA MORALLİ GİRMEK

Cuma günü ligin son sırasındaki Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş'ta hedef 3 puan. Malatya karşısında kazanarak milli araya moralli girmek isteyen Önder Karaveli'nin ekibi, ardından lige verilecek olan arayı iyi değerlendirmek istiyor. Bu periyotta Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürecek olan siyah-beyazlılar, özellikle fizik gücünü yükseltecek kondisyon antrenmanlarına ağırlık verecek. Son haftalarda maçların ilk 60 dakikalık bölümünde iyi oynamasına karşın son periyotta oyundan düşen Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Önder Karaveli, bu soruna çözümü lige verilecek arada bulacaklarını ifade etmişti.

(Bozhan Memiş-İHA)

Beşiktaş'ta yüzler gülüyor

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Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Fatih Karagümrük, Beşiktaş, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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