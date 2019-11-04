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Beşiktaş'taki trafik kazası

6 saat önce

Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Beşiktaş'ta durakta bekleyenlere çarparak 1 kişinin ölümüne 12 kişinin de yaralanmasına sebep olan özel halk otobüsü şoförü Necdet K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Necdet K'nın, Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlandı. Zanlı, daha sonra Çağlayan Adliyesine sevk edildi.

Beşiktaş- Kabataş hattında çalışan ve sadece şoförün bulunduğu özel halk otobüsü, durakta bekleyenlere çarparak 12 kişiyi yaralamıştı.

Kazanın ardından otobüsten inerek kaçmaya çalışan sürücü, kaçmasına engel olmak isteyen bir kişiyi de bıçakla kolundan yaralayıp Beşiktaş sahilinden denize atlamıştı.

Bölgedeki polis ekipleri tarafından denizden çıkarılan sürücü Necdet K. gözaltına alınmıştı.

Beşiktaş, Kabataş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 03:20 Kaynak: AA
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