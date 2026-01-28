Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 Milyon Avroya Sattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 Milyon Avroya Sattı

28.01.2026 11:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tammy Abraham, Beşiktaş'tan Aston Villa'ya 21 milyon avroya transfer olarak tarih yazdı.

Beşiktaş'ın Aston Villa'ya bonservisini sattığı İngiliz golcü Tammy Abraham, siyah-beyazlıların en yüksek fiyata gönderdiği kulüp tarihinde ikinci futbolcu oldu.

Beşiktaş, Abraham'ın bonservisini 21 milyon avro karşılığında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'ya sattı.

Tecrübeli santrfor, bu transfer bedeliyle 2018 yılında 22 milyon avro bonservis bedeliyle bir başka İngiliz ekibi Everton'a imza atan Cenk Tosun'u takip etti.

Rus ekibi Spartak Moskova'ya sezon başında 20,7 milyon avroya transferi gerçekleşen Portekizli futbolcu Gedson Fernandes ise siyah-beyazlıların en yüksek bonservis rakamını aldığı üçüncü oyuncu konumuna geldi.

Abraham'ın Türkiye macerası yaklaşık 7 ay sürdü

Tammy Abraham'ın siyah-beyazlı ekipteki macerası yaklaşık 7 ay devam etti.

İstanbul'a 1 Temmuz 2025'te gelen İngiliz golcü, siyah-beyazlı kulüpte kısa sürede iz bıraktı.

İtalyan temsilcisi Roma'dan sezon başında bonservisi satın alma opsiyonuyla kiralanan Abraham, siyah-beyazlılarda tüm kulvarda 26 maça çıkarken 13 gol atma sevinci yaşadı.

Tecrübeli futbolcunun Beşiktaş'a maliyeti Roma'dan kiralama ücreti ve bonservis bedeli dahil 15 milyon avroya ulaştı.

Beşiktaş'ın bu sezonki geliri

Siyah-beyazlı kulüp, bu sezon takımdan gönderdiği futbolculardan önemli bonservis geliri elde etti.

Beşiktaş, bu sezon Tammy Abraham'dan 21, Gedson Fernandes'den 20,7 ve Demir Ege Tıknaz'dan 7 milyon avro olmak üzere 48,7 milyon avro kazandı.

Siyah-beyazlılar sezon başında bonservisleri farklı takımlara kiralanan Moatasem Al-Musrati'den 2 ve Ernest Muçi'den ise 1 milyon avro kazanç sağladı.

Açıklanan bedellere göre Beşiktaş'ın bu sezon futbolcuların "gidişinden" elde ettiği 51,7 milyon avroluk geliri dikkati çekti.

En yüksek bedelle satılan 6. futbolcu

Tammy Abraham, Aston Villa'ya transferiyle Türkiye'de en yüksek bonservis bedeliyle satılan 6. oyuncu konumuna geldi.

Galatasaray, Fransız sağ bek Sacha Boey'i, Fenerbahçe ise sol bek Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırmıştı.

Uğurcan Çakır, sezon başında 27,5 milyon avroluk bonservis bedeliyle iki transferi takip ederken Cenk Tosun ile Yusuf Akçiçek, 22'şer milyon avroluk transferleriyle Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncular olarak 4. sırayı paylaştı.

Tammy Abraham ise 21 milyon avroluk bonservis ücretiyle Aston Villa'ya imza attı ve listede 6. sırada kendine yer buldu.

Türkiye'de en yüksek bedelle satılan ilk 10 futbolcu şöyle:

FutbolcuTakımıTransfer olduğu takımBedeli (Avro)
Sacha BoeyGalatasarayBayern Münih30 milyon
Ferdi KadıoğluFenerbahçeBrighton30 milyon
Uğurcan ÇakırTrabzonsporGalatasaray27,5 milyon
Cenk TosunBeşiktaşEverton22 milyon
Yusuf AkçiçekFenerbahçeAl Hilal22 milyon
Tammy AbrahamBeşiktaşAston Villa21 milyon
Gedson FernandesBeşiktaşSpartak Moskova20,7 milyon
Arda GülerFenerbahçeReal Madrid20 milyon
Kim Min-jaeFenerbahçeNapoli18,050 milyon
Vedat MuriqiFenerbahçeLazio17,5 milyon
Not: Söz konusu bonservis bedellerine bonuslar dahil değildir.

Kaynak: AA

Tammy Abraham, Beşiktaş, Ekonomi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 Milyon Avroya Sattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok

12:19
’Saç örme’ akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
'Saç örme' akımına katılan hemşire sessizliğini bozdu: Kürtçe bilmiyorum
11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:24:21. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Tammy Abraham'ı 21 Milyon Avroya Sattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.