
Beşiktaş'tan 2-3 Transfer Müjdesi

15.01.2026 23:39
Sergen Yalçın, önümüzdeki hafta 2-3 oyuncunun transferi için görüşmelerin final aşamasında olduğunu belirtti.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transfer konusunda final görüşmelerini yaptıklarını ve önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadrolarına katabileceklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2. hafta maçında Beşiktaş, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Bugün oynanan oyun performans ve skor kabul edilebilir seviyede, memnunuz. Kupada devam etmek istiyoruz. Bizim için değerli Türkiye Kupası. İnşallah devamında iyi bir yerlere gelebiliriz" diye konuştu.

"Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz"

Gelecek planlamalarında olmayan oyuncularla yollarını ayırdıklarına dikkat çeken Yalçın, "Bir tek Paulista ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak istedi. Onun haricindeki oyuncular planlamamızda yoktu. Daha belki 1-2 oyuncu ayrılacak. Rafa Silva'nın durumu var, o da ayrılabilir. Bunların yerini doldurmak için çalışıyoruz. 2-3 aydır Serkan ile beraber Avrupa'da oyuncu izliyoruz. Görüştüğümüz oyuncular var. Final bölümüne geldiğimiz oyuncular var. Devre arasında transfer yapmak kolay değil. Biz takıma direkt katkı yapacak oyuncu arıyoruz. Bu hem ekonomik hem oyuncu kalitesi açısından kolay değil. Önümüzdeki hafta 2-3 oyuncuyu kadromuza katabiliriz. Ama iş netleşmeden transfer oldu diyemiyoruz" ifadelerini kullandı.

"Necip'in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü"

Mert Günok ve Necip Uysal hakkında verilen kadro dışı kararlarını kendisinin verdiğine dikkat çeken 53 yaşındaki teknik adam, "Svensson, Jurasek gelecek planlamamızda yoktu. Paulista ile sezon sonu ayrılmayı planlıyorduk ama ailevi nedenlerden dolayı ayrılmak zorunda kaldı. Necip ve Mert konusunda ayrılmak zorundaydık. Camiamıza hizmet etmiş oyuncular, orada algı yanlış oldu. Biz Necip'e bazı şeyler sorduk. Onun kontrolüne bıraktık. O da ben oynamak istiyorum demiş. Ama biz kadro planlamamızda düşünmüyoruz. Biz de yıllarca futbol oynadık. Gün gelir futbolu bırakmak zorunda kalırsın. Necip'in de artık başka pozisyonda olması gerekiyor. Necip kulübe hizmet etmiş ama artık işin karşı tarafına geçmek zorunda. Necip'in basına yaptığı açıklamalar beni üzdü. Tek taraflı konuşması, hocayı aradım ulaşamadım demesi. Bir karar verilmiş ve uygulamaya konulmuş. Biz bir planlama yapıyoruz ve kararı oyunculara bıraktık. İsterseniz burada jübile yapabilirsiniz, ister başka bir kulübe gidebilirsiniz dedik. Bunda bir art niyet yok" şeklinde konuştu.

"Önümüzdeki senenin transferlerini yapıyoruz"

Önümüzdeki senenin transferlerini yapmak için çalıştıklarını belirten Yalçın, "3-4 aydır 100 tane oyucu izlemişizdir. Biz katkı sağlayacak oyuncu istiyoruz. Laf olsun diye transfer yapmak istemiyoruz. Kulüplerin gönderdiği oyuncuları değil, kendi istediğimiz oyuncuları almak istiyoruz. Artık final bölümünde geldik. Yüzde 95'e 5'tir bu ihtimal. 5 de önemlidir. Şu oyuncu gelecek diye cümle kuramam. Yönetim de transferle ilgili uğraşıyor. Doğru iş yapmaya çalışıyoruz. İnşallah yapabiliriz. Bundan sonrasını hep beraber göreceğiz" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

