Beşiktaş'tan Abraham Transferi İçin Görüşme

BEŞİKTAŞ, profesyonel futbolcusu Tammy Abraham'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transferi için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kevin Oghenetega Tamaraebi Bakumo-Abraham'ın, İngiltere'nin Aston Villa FC Limited kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.
