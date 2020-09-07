Beşiktaş'tan Cyle Larin açıklaması

Beşiktaş, Cyle Larin'in biceps adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Takımımızın F.T. Antalyaspor ile oynadığı hazırlık maçında, sol uyluk arka adalesinde ağrı hissettiği için oyundan çıkan futbolcumuz Cyle Larin'in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, biceps femoris adalesinde birinci derece zorlanma tespit edilmiştir. Larin'in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" denildi.