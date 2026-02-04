Beşiktaş\'tan Hyeongyu Oh Transferi

BEŞİKTAŞ, 23 yaşındaki Güney Koreli forvet Hyeongyu Oh'u İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye devam ediyor. Siyah-beyazlılar; Yasin Özcan, Asllani ve Olaitan'ın ardından Güney Koreli golcü Hyeongyu Oh'u da İstanbul'a getirdi. Güney Koreli golcü, saat 12.15 sıralarında THY'ye ait uçakla Düsseldorf'tan İstanbul'a geldi. Oh'u havalimanında kulüp yetkilileri karşıladı.

BEŞİKTAŞ'TAN KAP'A AÇIKLAMA

Öte yandan siyah-beyazlı ekip, Hyeongyu Oh'un transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Hyeongyu Oh'un transferi konusunda oyuncu ve kulübü KRC Genk ile görüşmelere başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.