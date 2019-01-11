Son Dakika Haberleri: Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Yeni Sözleşme Teklifi

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş - Yeni Sözleşme Teklifi

1 saat önce

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdükleri Glorıa Sports Arena'da düzenlenen basın toplantısına katılarak gazetecilerin sorularını yanıtladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 05:03 Kaynak: AA

Şenol Güneş, Beşiktaş, Güncel
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