BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI - Son Dakika

BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI
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BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI (Havadan görüntülerle)Zeki GÜNALİSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı.
BEŞİKTAŞ VE TAKSİM MEYDANI BOŞ KALDI (Havadan görüntülerle)
Zeki GÜNALİSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da sokağa çıkma yasağının ikinci gününde Taksim Meydanı, Beşiktaş Meydanı, Barbaros Bulvarı boş kaldı. Yasak öncesi büyük yoğunluğun görüldüğü Beşiktaş İskelesi de sessizliğe büründü. Meydanlar havadan görüntülendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:08 Kaynak: DHA
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