Beşiktaş, Yasin Özcan'la Anlaşmaya Yakın

BEŞİKTAŞ'ın savunma hattı için gündemine aldığı Yasin Özcan, transfer sürecini ilerletmek üzere İstanbul'a geldi. Genç futbolcunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Henüz 19 yaşında olan stoper, futbola Kasımpaşa altyapısında adım attıktan sonra gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2025 yılında İngiltere Premier Lig temsilcisi Aston Villa'nın kadrosuna dahil olmuştu. Aston Villa'dan Anderlecht'e kiralanan genç oyuncu Abraham'ın transferine karşılık verilecek oyuncu olarak bir aksilik olmazsa Beşiktaş'a imza atacak.