Beşiktaş Yenilmezlik Serisini Sürdürüyor

26.01.2026 22:20
Beşiktaş, son 10 maçında Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mağlup olmadı, 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Beşiktaş, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, konuk olduğu Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla siyah-beyazlıların mağlubiyet serisi de devam etti. Kartal, ligde 8 ve Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 10 karşılaşmada yenilgi almadı.

Bu süreçte Beşiktaş, Süper Lig'de Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor ve Kayserispor'u mağlup ederken; Samunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve Eyüpspor ile de berabere kaldı.

Kara Kartal, kupada ise Fenerbahçe ve Ankara Keçiörengücü karşısında galip geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

