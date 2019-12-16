Beşiktaş Yöneticisi Efe Bezci'nin acı günü - Son Dakika
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Beşiktaş Yöneticisi Efe Bezci'nin acı günü

6 saat önce

Beşiktaş'ın Fulya Kompleksi ve Fulya AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci'nin dedesi Durali Bezci vefat etti.

Beşiktaş Yöneticisi Efe Bezci'nin acı günü, System.String[]

Beşiktaş'ın Fulya Kompleksi ve Fulya AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci'nin dedesi Durali Bezci vefat etti.


Beşiktaş'ın Fulya Kompleksi ve Fulya AVM'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Efe Bezci'nin dedesi Durali Bezci, hayata gözlerini yumdu. Merhumun cenazesi yarın Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek. - İSTANBUL

Beşiktaş, EFE, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:49 Kaynak: İHA
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