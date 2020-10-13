Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek - Son Dakika

Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek

13.10.2020 16:39

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş'ın yeni transferi Vincent Aboubakar, sakatlığının nüksetmesi halinde sözleşmesinin feshedileceğini dile getirdi.

Transfer döneminde yeniden Beşiktaş'ın kadrosuna katılan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar, basın menseplArının sorularını yanıtladı.

Siyah beyazlı kulüpte kaldığı yerden devam edeceğini dile getiren Aboubakar, sözleşmesindeki özel madde hakkında da açıklamalarda bulundu. 28 yaşındaki futbolcu, "Burada kısa bir hikayemiz olmuştu, devamını yazmak için bu güzel kulübe geldim. Sakatlığım nüksederse sözleşmem feshedilecek. Taraftarın buna rağmen beni sıcak karşılamasına teşekkür ederim. Uzun süre sahalardan uzak kaldım ama şu an iyiyim, oynamaya hazırım" dedi.

BEŞİKTAŞ'TAN NEDEN AYRILDI?

Geçen sezon oynamama sebebinin teknik direktör tercihi olduğunu vurgulayan Kamerunlu forvet, "Biz burada birbirimizle mücadele etmiyoruz, kupalar kazanmak için mücadele ediyoruz. Bir önceki ayrılığımın sebebi menajerimle kulüp arasında yaşanan anlaşmazlıktı" ifadelerini kullandı.

"FORVETTE KENDİMİ İYİ HİSSEDİYORUM"

Vincent Aboubakar, 9 numara mevkinde oynadığını belirterek "Ben 9 numarayım. Forvette kendimi iyi hissediyorum. Takıma yardımcı olmam gerekirse kanat forvet olarak da oynarım" diye konuştu.

Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek

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Son Dakika Spor Beşiktaşlı Aboubakar: Sakatlanırsam sözleşmem feshedilecek - Son Dakika Spor

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