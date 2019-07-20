Son Dakika Haberleri: Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı
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Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı

1 saat önce

Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi aldı.

Beşiktaşlı futbolculara yeni kurallarla ilgili bilgilendirme yapıldı, System.String[]
Yeni sezon kamp çalışmalarını Riva'da sürdüren Beşiktaşlı futbolcular, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda uygulanacak kurallar ve VAR protokolü konusunda bilgi aldı.
Beşiktaş Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre futbol takımına Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürü Barış Şimşek tarafından 2019-2020 sezonununda uygulanacak oyun kuralları ve VAR protokolü hakkında bilgi verildi.
Futbol, Riva, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 02:46 Kaynak: AA
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