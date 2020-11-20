Besni Belediyesi tarafından 'Emanet Çarşısı' kuruldu - Son Dakika

Besni Belediyesi tarafından hayır sahiplerinin giysi, gıda ve ayakkabı gibi bağışlarının ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılması amacıyla Emanet Çarşısı kuruldu.

Sosyal Belediyecilik anlayışıyla vatandaşlara hizmet etmeye devam eden Besni Belediyesi ilçede ilk olan Emanet Çarşısı, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi aileler arasında köprü oluşturarak gıda ve giyim yardımında bulunacak.

Konu hakkında açıklama yapan Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, "Yaradılanı Yaradan'dan ötürü sevmeyi, İslam'ın hayırda yarışın emrini kendine düstur edinmiş, ıssız dağ ortasında kanadı kırık bir kuştan, şehrin göbeğindeki yetime kadar uzanan geniş bir yelpazede yardımı müesseseleştirmiş ecdadın torunlarıyız.

Bu duygu ve düşüncelerle insanımızın yüreğindeki iyilik ve gönüllerin hayırda yarış için buluştuğu gönüllü bağışçılarımızın bizlere emanet ettikleri bağışları asıl sahiplerine ulaştırmada köprü vazifesi görmek gayesi ile Emanet Çarşımızı açmış bulunuyoruz. İlçemize, hayırlı uğurlu olsun.

Emanet çarşımıza katkılarından dolayı Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar Beyefendiye, Tider Genel Müdürü Nil Tibukoğlu Hanımefendiye ve bütün sosyal projelerimizde bize destek veren Besni Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Kadın Girişimi Kooperatifi yönetimine teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim" dedi.

Emanet Çarşısı'nın açılışına Besni Kaymakamı Nazlı Demir, AK Parti ilçe Başkanı İsmail Sümer ve Belediye Meclis üyeleri katıldı. - ADIYAMAN