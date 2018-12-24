Besni'de 'Dur' İhtarına Uymayan Hayvan Hırsızları Yakalandı
2 saat önce
Adıyaman'ın Besni ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelileri jandarma tarafından yakalandı.
Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan hırsızlık şüphelileri jandarma tarafından yakalandı. Köseceli Jandarma
Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından beldede yapılan yol devriyesinde Besni'nin çeşitli köylerinde hayvan hırsızlığı yaptığı iddia edilen şahısların bulunduğu araç 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Aracın peşine düşen jandarma ekipleri şüphelileri Tetirli' Köyünde yakaladı.
Daha önceden hayvan hırsızlığından sabıkaları ve aramaları olan B.Ö., S.V.K. ve S.K. Jandarmadaki ifadelerinin ardından Besni İlçe Adliyesine sevk edildi.
Adliye önünde basın mensuplarını gören faillerden biri, askerden yeni geldiğini ve hırsızlık yapmadığını, bu şekilde basın mensuplarının kendisini çekemeyeceğini söyledi. Jandarma ekiplerinin zoruyla araçtan indirilen faillerden biri, basın mensuplarına küfür etti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:55 Kaynak: İHA
Genç MÜSİAD, Adıyaman 2. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşti
Hırsızlık Operasyonunda Gözaltına Alınan Zanlı, Adliye Çıkışı Bağırdı: Aklım Yapamadıklarımda
Samsunda Feci Trafik Kazası! 1 Can Gitti, Görevliler, Yaralılar İçin Zamana Karşı Yarıştılar
Öfkeli Adam, Arabasına Çarpan Sürücüyü Yumruk Darbeleriyle Bayılttı