Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü nedeniyle kutlama programı düzenlendi.
Kaymakamlık binası önünde düzenlenen programa Besni Kaymakamı Nazlı Demir, Besni Belediye Başkan Vekili Sait Cengiz Baba, ilçe Emniyet Müdür Vekili İlyas Yarımağa, Besni ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Kara, AK Parti Besni ilçe Başkanı İsmail Sümer, kurum müdürleri, gaziler ve STK temsilcileri katıldı.
Program kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programın devamında Mustafa Erdemoğlu Anadolu Lisesi Öğrencilerinden, 12 sınıf öğrencisi Melisa Doğan Gazi şiirini, 10 sınıf öğrencisi Emine Talan 'Dur yolcu' şiirini okudu.
Program sonrası gaziler, Besni Kaymakamlığı tarafından organize edilen Halfeti gezisine katılmak üzere yola çıktı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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