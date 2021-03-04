Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi yapıldı - Son Dakika

Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi yapıldı

04.03.2021 18:05
Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi yapıldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla korona virüs denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Adıyaman'ın Besni ilçesinde "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla korona virüs denetimi yapıldı.

Besni ilçe merkezinde yapılan denetimlere, Kaymakam Nazlı Demir, ilçe Emniyet Müdürü Kenan Sertyalçın, Besni Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayati İşitmen ve Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, zabıta ekipleri, polis ekipleri ve bazı STK'ların temsilcileri katıldı. Vatandaşlarla ve esnaflarla görüşen Besni Kaymakamı Nazlı Demir, maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulundu.

Gerçekleştirilen denetimlerin ardından açıklamada bulunan Besni Kaymakamı Nazlı Demir, kontrollü normalleşme sürecini başlatmak için yediden yetmişe herkesin dikkatli olması konusunda uyarıda bulundu.

Kaymakam Demir, "Malumunuz Adıyaman çok yüksek riskli iller arasında ve normalleşme sürecinden tam olarak yararlanamamış durumdayız. Bu kontrollü normalleşme sürecinin de tam olarak başlaması için düşük riskli iller arasına girmek hatta inşallah olursa vaka sayılarını sıfırlamamız gerekiyor. O yüzden vatandaşlarımızı maske ve sosyal mesafe anlamında uyarmak için alana çıktık.

Tüm vatandaşlarımızdan tüm Besnili hemşerilerimizden ricamız özellikle bunu istiyorum lütfen maske kullanmayı ihmal etmeyelim, sosyal mesafe kuralına uyalım. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için. Bugün kahvehanelerimiz hala açılamadı, lokantalarımızda oturarak yemek yeme maalesef yapılamıyor, halı sahalarımız kapalı pazar günü yine sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kısıtlamaların bitmesini istiyorsak bu bizim elimizde, kontrollü normalleşme sürecini başlatmak bizim elimizde. Lütfen tedbirli olalım, dikkatli olalım eş, dost, taziye ziyaretlerini lütfen bırakalım bu dönem mecburen bu tarz beraberliklerden uzak durmamız gerekiyor tüm vatandaşlarımızdan ricamız budur. Biz alandayız bundan sonra ki süreç tamamen yoğun ve yaygın bir denetim süreci olacak kimseyi üzmek istemiyoruz ama lütfen sizlerde bizleri üzmeyin hep beraber virüs ile mücadelemizde devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi yapıldı
Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi yapıldı
Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi yapıldı

Esnaf ve Sanatkarlar, İçişleri Bakanlığı, Nazlı Demir, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Besni ilçesinde Korona Virüs denetimi yapıldı - Son Dakika


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