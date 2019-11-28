Son Dakika Haberleri: Beto: "Fenerbahçe karşısında galip gelmek için..."
Son Dakika Spor Beto: 'Fenerbahçe karşısında galip gelmek için...' - Son Dakika Spor

Beto: "Fenerbahçe karşısında galip gelmek için..."

6 saat önce

Beto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacak olmaları nedeniyle maçın daha da önemli olduğunu söyleyerek, "Aynı dinamizmle, mücadelemizle sahada olacağız. Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var. Sonuçla ilgili şu anda bir şey söylemek için erken.

Beto:

Beto, gazetecilere yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ile kendi sahalarında karşılaşacak olmaları nedeniyle maçın daha da önemli olduğunu söyleyerek, "Aynı dinamizmle, mücadelemizle sahada olacağız. Her takıma olduğu gibi Fenerbahçe'ye de saygımız var. Sonuçla ilgili şu anda bir şey söylemek için erken. Hafta sonunu bekleyeceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, Fenerbahçe karşısında galip gelmek için sahada olacağız." ifadelerini kullandı.


Son 3 haftada kalelerinde 1 gol gördüklerini ve bunun takım halinde ortaya koydukları performansın sonucu olduğunu belirten Beto, "Matematiksel olarak da kalenizde ne kadar gol görmezseniz, galibiyete giden yolunuz o kadar yakındır." diye konuştu.


- Deniz Kadah, Deniz bebekle buluştu


Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin geçen sezonun son haftasında konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek ligde kalmayı başardığı maç öncesinde, "#odaklan az önce cinsiyetini öğrendiğim oğluma, galibiyet golünü atacak oyuncumuzun ismini koyacağım." tweetini atan Göztepeli taraftar Murat Cin ile eşi Bedia'nın bebeklerinin doğduğu belirtildi.


Karşılaşmada Göztepe'nin galibiyet golünü atan Deniz Kadah'ın Cin çiftini ve Deniz ismini verdikleri bebeklerini ziyaret ettiği bildirildi.


Deniz Kadah, Fenerbahçe, Beto, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 10:34 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son dakika: Erdoğan'dan Alevi vatandaşların evlerine işaret konulmasına sert tepki: Hesabı sorulacak
Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! 4 futbolcu Ersun Yanal'a baş kaldırdı Mensah'tan Fenerbahçe açıklaması: Her futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde, Avrupa Ligi'nde oynamak ister Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açtı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 17:24:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beto: "Fenerbahçe karşısında galip gelmek için..."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]