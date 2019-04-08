Beton Mikseri ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Kadın Öldü
1 saat önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü kadın hayatını kaybetti.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü kadın hayatını kaybetti.
B.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı beton mikseri ile Meral Bacınoğlu'nun (40) kullandığı 48 VU 317 plakalı motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi
Lise Kavşağı yakınında çarpıştı.
Olay yerinde hayatını kaybeden Bacınoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi
morguna kaldırıldı.
Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.
Yaşamını yitiren motosikletlinin kazadan saniyeler önceki görüntüsü ve kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:53 Kaynak: AA
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