Son Dakika Haberleri: Beton Mikseri ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Kadın Öldü

Beton Mikseri ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Kadın Öldü

1 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

Beton Mikseri ile Çarpışan Motosikletin Sürücüsü Kadın Öldü, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, beton mikseriyle çarpışan motosikletin sürücüsü kadın hayatını kaybetti.

B.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı beton mikseri ile Meral Bacınoğlu'nun (40) kullandığı 48 VU 317 plakalı motosiklet, Kıbrıs Şehitleri Caddesi Lise Kavşağı yakınında çarpıştı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Bacınoğlu'nun cesedi, incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından beton mikseri sürücüsü gözaltına alındı.

Yaşamını yitiren motosikletlinin kazadan saniyeler önceki görüntüsü ve kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:53 Kaynak: AA

Muğla, Bodrum, Güncel
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