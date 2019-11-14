Son Dakika Haberleri: Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi
Son Dakika 3. Sayfa Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi

Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi

6 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi.

Beton mikserinin ezdiği yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi, System.String[]

Bursa'nın İnegöl ilçesinde beton mikserinin altında kalan yaşlı adam göz yaşları arasında toprağa verildi.


Kaza dün Yunus Emre Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Umut C. idaresindeki 16 KBU 13 plakalı beton mikseri, manevra yaptığı sırada 60 yaşındaki Kemal Yıldırım'a çarpıp, ön lastikleriyle üzerinden geçti. Kanlar içerisinde kalan yaşlı adam olay yerinde öldü. Kazayı duyan Kemal Yıldırım'ın oğlu Nizam Yıldırım babasının öldüğünü gördüğünde yıkıldı. Kemal Yıldırım, bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında ilçede toprağa verildi. - BURSA

Kemal Yıldırım, Yıldırım, İnegöl, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 05:19 Kaynak: İHA
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