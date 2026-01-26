BEUN Tıp Fakültesi Akademik Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
BEUN Tıp Fakültesi Akademik Toplantısı Gerçekleşti

BEUN Tıp Fakültesi Akademik Toplantısı Gerçekleşti
26.01.2026 15:24
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, 2025-2026 Akademik Toplantısı'nı yaptı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in katılımıyla gerçekleştirildi.

İbni Sina Kampüsündeki Tıp Fakültesinde gerçekleştirilen toplantıya; Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, dekan yardımcıları ile akademik personel katıldı.

Toplantının açılışında konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hande Aydemir, 2024-2025 Akademik Yılı'nda gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı. Prof. Dr. Aydemir; 2025-2026 Akademik Yılı'na yönelik planlanan çalışmalar, yeni akademik yıl planlaması, akademik ve idari personel ile öğrenci sayıları, fakültede tamamlanan ve devam eden bilimsel, sosyal ve akademik projeler hakkında ayrıntılı bilgiler paylaştı. Sunumunda ayrıca faaliyete geçirilmesi planlanan akademik projeler ile öğrencilere yönelik sosyal, kültürel ve toplumsal etkinliklere de değinen Prof. Dr. Aydemir, Tıp Fakültesinin gelişimine verdiği desteklerden dolayı BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'e teşekkürlerini sunarak konuşmasını tamamladı.

Yapılan sunumun ardından Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer'in ulusal ve uluslararası indekslerde yayımlanan, bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan akademisyenlere teşekkür belgelerini takdim etmesiyle devam etti.

Belge takdiminin ardından konuşan Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, 2024-2025 Akademik Yılı'na ilişkin genel bir değerlendirmede bulundu. 2025-2026 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nin üniversite ailesine hayırlı olmasını temenni eden Rektör Özölçer, Tıp Fakültesinin yürüttüğü nitelikli eğitim, araştırma ve uygulama çalışmalarının üniversitenin bilimsel gücüne ve sağlık alanındaki vizyonuna önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Tıp Fakültesinin erişilebilirlik alanında elde ettiği başarıya da değinen Rektör Özölçer, kapsayıcı ve eşitlikçi yaklaşımı sayesinde fakültenin "Erişilebilirlik Belgesi" ve "Erişilebilirlik Logolu Bayrak" ile ödüllendirilmesinin, üniversitenin erişilebilir üniversite anlayışının somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Akademik başarıların yanı sıra proje üretme kapasitesine de dikkat çeken Rektör Özölçer, BEUN Tıp Fakültesi akademisyenlerinin yürüttüğü kayda değer projelerinin TÜBİTAK tarafından "Mükemmeliyet Mührü" ile ödüllendirilerek yatırım desteği almaya hak kazanmasının, fakültenin araştırma gücünü ortaya koyduğunu belirtti.

BEUN Tıp Fakültesi bünyesinde kurulan Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Mikrocerrahi Laboratuvarın (MicroLab) açılışının gerçekleştirilmesinin, sağlık eğitiminde uygulama imkanlarını ileri bir seviyeye taşıdığını ifade eden Rektör Özölçer, bu tür altyapı yatırımlarının nitelikli hekim yetiştirme sürecine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Aile Sağlığı Merkezinin hem birinci basamak sağlık hizmetleri sunumu hem de aile hekimliği eğitimi açısından önemli bir rol üstlendiğini belirten Rektör Özölçer; merkezde yürütülen aşı uygulamaları, muayene hizmetleri ve gebe takipleriyle toplum sağlığına doğrudan katkı sağlandığını ifade etti.

Öğrencilerin başta Almanya'nın köklü hastaneleri olmak üzere yurt dışında staj yapma imkanı bulmasının, Tıp Fakültesinin uluslararasılaşma vizyonunun önemli bir parçası olduğunu vurgulayan Rektör Özölçer; öğrencilerin IFMSA gibi uluslararası platformlarda üniversiteyi başarıyla temsil etmesi, akademisyenlerin bilimsel platformlarda sundukları bildirilerinin ödüllendirilmesinden de duyduğu memnuniyeti dile getirdi. BEUN Hastanesinde ilk kez gerçekleştirilen endoskopik bel fıtığı ameliyatının başarıyla sonuçlanmasının, üniversite hastanesinin gelişmiş tıbbi altyapısını ve uzman sağlık kadrosunu ortaya koyduğunu belirten Özölçer, daha konforlu ve iyileşme süreci kısa olan bu yöntemin bölge halkı için önemli bir kazanım olduğunu söyledi. Rektör Özölçer ayrıca; BEUN Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezinin, Avrupa Obezite Araştırmaları Derneği (EASO) tarafından yeniden akredite edilerek 2028 yılına kadar uluslararası geçerliliğe sahip merkez olma niteliğini korumasının da üniversitenin sağlık alanındaki uluslararası başarısını tescillediğini ifade etti.

Bunun yanı sıra BEUN Hastanesi Radyasyon Onkoloji Kliniğine kazandırılan yeni nesil radyoterapi (lineer hızlandırıcı) cihazının hizmete açılmasının, kanser tedavisinde sunulan imkanları ileri bir seviyeye taşıdığını belirten Rektör Özölçer; Tıp Fakültesi öğrencilerinin ÜNİDES kapsamında projelerinin desteklenmesi ve 2024-2025 Akademik Yılı'nda yenilenen Anatomi Diseksiyon Laboratuvarının açılışının da eğitim kalitesine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi. Konuşmasının sonunda Tıp Fakültesinin akademik ve bilimsel katkılardan bölgeye sunduğu sağlık hizmetlerine kadar tüm başarılardan duyduğu gururu ifade eden BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Tıp Fakültesinin önümüzdeki dönemde de sağlık eğitimi, bilimsel araştırma ve uygulama alanlarında güçlü bir ivmeyle yoluna devam edeceğine inandığını belirterek, tüm akademik ve idari personele teşekkür edip çalışmalarında başarılar diledi.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi 2025-2026 Akademik Kurul Toplantısı, yapılan değerlendirmelerin ardından sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

