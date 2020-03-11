Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifika ve ödül töreni - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifika ve ödül töreni - Son Dakika

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifika ve ödül töreni

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullar için ödül töreni düzenlendi.

Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okullar sertifika ve ödül töreni, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, Milli Eğitim ile Sağlık bakanlıkları arasında imzalanan "Beyaz Bayrak ile Beslenme Dostu Okul Programı" kapsamında sertifika almaya hak kazanan okullar için ödül töreni düzenlendi.

Çakabey Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen törene, Kaymakamı Cengiz Karabulut, Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, İlçe Tarım Müdürü Nebahat Hocaoğlu ve okul müdürleri katıldı.

Ödül töreninde konuşan Kaymakam Karabulut, denetimleri geçerek "Beyaz Bayrak ve Beslenme Dostu Okul Sertifikası" almaya hak kazanan okulların yöneticilerini ve öğrencileri tebrik etti.

Konuşmanın ardından okullara sertifikalara takdim edildi.

Kocaeli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 04:24 Kaynak: AA
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