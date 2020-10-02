Son dakika haberleri... ABD'de Biden ve eşinin koronavirüs testi negatif çıktı - Son Dakika

ABD Başkan Adayı Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın koronavirüs (Covid-19) testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.
ABD Başkanı Donald Trump ile geçtiğimiz günlerde tartışma programına çıkan ABD Başkan Adayı Joe Biden'ın, Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklaması sonrası test yaptıracağı belirtilmişti. Joe Biden ve eşi Jill Biden'ın test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.
Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 17:45 - Kaynak: DHA
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