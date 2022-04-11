Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez - Son Dakika
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Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

11.04.2022 21:16
Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Pakistan'daki hükümet değişimine ilişkin, "Müreffeh ve demokratik bir Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Pakistan'daki hükümet değişimine ilişkin, "Müreffeh ve demokratik bir Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir. Bu ülkenin lideri kim olursa olsun değişmeyecektir." dedi.

Psaki, düzenlediği günlük basın toplantısında, ABD'nin her zaman anayasaya uygun demokratik ilkelerin yanında yer aldığını vurgulayarak, "Hiçbir zaman bir siyasi partiye karşı başka bir partiyi desteklemiyoruz, biz her zaman hukukun üstünlüğü ve adaletin eşitliğinin yanındayız." ifadesini kullandı.

Psaki, Pakistan ile stratejik iş birliği ve savunma alanındaki ortaklıklarına önem verdiklerinin altını çizerek, "Müreffeh ve demokratik bir Pakistan her zaman ABD'nin çıkarları için kritiktir. Bu ülkenin lideri kim olursa olsun değişmeyecektir." diye konuştu.

Pakistan'da İmran Han hükümetinin dünkü güvensizlik oylamasıyla düşürülmesinin ardından mecliste bugün yapılan oylamada muhalefet blokunun adayı, Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) lideri Şahbaz Şerif başbakanlığa seçilmişti.

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Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü Pakistan meclisinde yapılan güvensizlik oylaması sonucu İmran Han hükümeti düştü

Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray Sözcüsü, Jen Psaki, Pakistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Beyaz Saray: Pakistan'ın önemi ülkenin lideri kim olursa olsun değişmez - Son Dakika


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