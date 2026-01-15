Beyaz Saray Sözcüsü ICE Olayında Gazeteciyle Tartıştı - Son Dakika
Beyaz Saray Sözcüsü ICE Olayında Gazeteciyle Tartıştı

15.01.2026 23:19
Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, ICE ajanının kadını vurması hakkında sorular soran gazeteciyle tartıştı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) ajanının ABD vatandaşı bir kadını vurması olayına ilişkin ICE görevlisini sorumlu tutan İngiliz muhabir ile tartışma yaşadı.

Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde Minnesota'daki olaylara ilişkin açıklamalarda bulunan Sözcü Leavitt, bu konu hakkında soru soran The Hill gazetesinin İngiliz muhabiri Niall Stanage'i "sol görüşlü ve taraflı" olmakla suçladı.

Minnesota'da 7 Ocak'ta ICE ajanının Renee Nicole Good adlı ABD vatandaşı kadını vurarak öldürmesine ilişkin soru soran Stanage, bu konu hakkında kendi yorumunun sorulması üzerine, ICE polislerinin "pervasızca" davrandıklarını düşündüğünü belirtti.

2025 yılında ICE tarafından gözaltında tutulurken 32 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan İngiliz muhabire, "Peki bu ülkedeki kaç yasa dışı göçmenin kaç Amerikalıyı öldürdüğünü biliyor musunuz? Bunu bilmezsiniz tabii." diyen Leavitt, Stanage'in aslında bir gazeteci olmadığını ve Beyaz Saray basın brifingi odasında bulunmaması gerektiğini savundu.

Olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta ICE polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Politika, Güncel

