Son Dakika Haberleri: Beyaz Saray: Suriye ile ilgili endişeleri giderecek çözümler aranacak

Beyaz Saray: Suriye ile ilgili endişeleri giderecek çözümler aranacak

13 dakika önce

Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.

Beyaz Saray: Suriye ile ilgili endişeleri giderecek çözümler aranacak, System.String[]
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:10 

Amerika Birleşik Devletleri, Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray, Suriye, Ekonomi
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