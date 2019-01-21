Beyaz Saray: Suriye ile ilgili endişeleri giderecek çözümler aranacak
13 dakika önce
Beyaz Saray, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki görüşmede Suriye'nin kuzeydoğusunda iki ülkenin de güvenlik endişelerini giderecek çözümlerin aranması hususunda mutabık kalındığını bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 08:10
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