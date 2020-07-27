BEYAZIT'TA UYGUR TÜRKLERİ EYLEM YAPTI - Son Dakika

BEYAZIT'TA UYGUR TÜRKLERİ EYLEM YAPTI

İstanbul'da yaşayan 50'ye yakın Uygur Türkü, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı protesto etti.

İstanbul'da yaşayan 50'ye yakın Uygur Türkü, Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı protesto etti.

İstanbul'da yaşayan ve Çin'in Doğu Türkistan'a uyguladığı politikayı protesto etmek isteyen yaklaşık 50 kişilik Uygur Türkü, Beyazıt Meydanı'nda saat 14.00'da toplandı. Eylemci grubun, koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü. Bazı katılımcılar ellerinde Çin'in politikasını eleştiren dövizler taşırken, bazıları ise ayakları ve ellerini temsili olarak zincirledi. Grup adına yapılan basın açıklamasında, Çin yönetimi 2017 yılından önce Uygurlara ikinci sınıf vatandaş muamelesi yaptı. 2017'den itibaren Doğu Türkistan'da çok sayıda toplama kampı inşa etti. Uygur, Kazak ve diğer Türk halklarından milyonlarca insanı bu toplama kamplarına kapattı. ve orada o kişilere her türlü işkenceler uygulamaktadır. Çin'in bu uygulamaları uluslararası yasalara aykırıdır denildi.

Basın açıklamasının ardından grup, Beyazıt Meydanı'ndan ayrıldı.

BEYAZIT'TA UYGUR TÜRKLERİ EYLEM YAPTI

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, İstanbul, Uygur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 04:18

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEYAZIT'TA UYGUR TÜRKLERİ EYLEM YAPTI - Son Dakika
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