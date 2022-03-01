Beyazıt Troleybüs Kuvvet Merkezi kütüphaneye dönüştürüldü - Son Dakika
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Beyazıt Troleybüs Kuvvet Merkezi kütüphaneye dönüştürüldü

01.03.2022 14:08
Beyazıt Troleybüs Kuvvet Merkezi kütüphaneye dönüştürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 112 yıllık Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi'ni restore ederek 20 bin kitaplık Kütüphane Troleybüs'e dönüştürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 112 yıllık Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi'ni restore ederek 20 bin kitaplık Kütüphane Troleybüs'e dönüştürdü.

Fatih Süleymaniye Mahallesi'ndeki 20 bin kitaplık Kütüphane Troleybüs'ün açılışı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan İmamoğlu, troleybüsün İstanbul ulaşımında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kentteki endüstriyel miras alanlarından birisini işlevli bir şekilde hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kütüphane Troleybüs'e dönüşen binanın tarihçesini anlatan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Yeni nesil için troleybüsün aslında nostaljik bir kavram olduğunun farkındayız. Beyoğlu'nda, İstiklal'de gördüğümüzde onu bir nostalji objesi olarak görüyoruz. Oysa bu araçlar, ulaşımda o dönemde modernleşmenin de simgesi olmuş. 1984 yılına kadar da İstanbullulara çok değerli hizmetlerde bulunmuş. Trafikten çekilmeleriyle de bu tür alanları, bu tür yapıları atıl duruma düşmüş. Bu tür alanları bizler yeni bir işleme kavuşturmayı, kamu yararı doğrultusunda hayata geçirmeyi çok önemsiyoruz."

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da Kütüphane Troleybüs'ün restorasyon sürecini detaylarıyla anlattı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilirken İmamoğlu ve beraberindekiler bir süre gençlerle sohbet etti.

Beyazıt Troleybüs Kuvvet Merkezi

Beyazıt İETT Troleybüs Kuvvet Merkezi, 1910 yılında tarihi yapının inşasıyla başladı. Yapı, 1912'deki açılışa kadar atlı tramvaylar için ahır olarak kullanıldı.

Bina, İstanbul'un ilk elektrikli tramvayının 1914'te Karaköy- Ortaköy hattında seferlere başlamasıyla, kent içi elektrikli tramvay ulaşımını artırmak adına kurulan tesislere paralel olarak, zamanın ihtiyaçları doğrultusunda genişletilip, elektrikli tramvaylar için güç istasyonu olarak kullanıldı.

"Beyazıt Güç İstasyonu" olarak da anılan bina, elektrikli tramvayların kullanımdan kalkması üzerine 1961'de troleybüsler için kuvvet merkezi işlevi gördü. 1984'te ise troleybüslerin İstanbul trafiğinden çekilmesiyle bina kullanım dışı kaldı.

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Kaynak: AA

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