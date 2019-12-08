Beydağ Barajı'nın su seviyesi üreticiyi düşündürüyor

Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, yaklaşık 250 milyon metreküp su kapasiteli Beydağ Barajı'nda su miktarının yüzde 5-7'ler seviyesine düştüğünü belirterek, "Bu yıl bölgemize yağış oranı azalırsa gelecek yıl üreticimizi zon günler bekleyecek" dedi.



Beydağ Barajı'nın hizmete girdiğinden buyana ilk kez yüzde beşlere düşen su seviyesi ile barajın alarm verdiğini belirten Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, "Eğer Küçükmenderes havzasındaki üreticiler buna ilişkin planlama yapamazsa, susuzluktan ya da sulama maliyetlerinden canı yanabilir" diye konuştu. Barajdaki, su seviyesinin ilk kez bu kadar düştüğünü belirten Başkan Yılmazlar, şöyle konuştu: "Toplam 248 milyon metreküp su kapasiteli barajda yaklaşık tahminen 10 milyon metreküp civarında su bulunduğunu düşünüyoruz. Bu seviye barajdaki canlı hayat için de tehlike arz ediyor. Normal yağışlarla 4 yılda dolan barajımızda geçtiğimiz yıllarda ne yazık ki bilinçli sulama yapılamadı. Bu baraj bu yağışlarla vahşi sulamayı kaldıramaz. Acilen çözüm masası kurulup ekim-dikim dönemi için planlama yapılmalı."



"Suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor"



Sanıldığı gibi bölgenin su zengini bir havza olmadığını kaydeden Yılmazlar, "Barajımız sulama amaçlı yapıldı. Ödemiş ve çevresinde hayvancılık üretimi arttı. Bölgede slajlık mısır ekimi yoğun şekilde sürüyor. Suyu tasarruflu kullanmayı öğrenmemiz gerekiyor. DSİ ve Küçükmenderes Sulama Birliği, gelecek yılı planlayamazsa 2020 ekim-dikim dönemi hepimizi üzebilir" ifadelerine yer verdi. Yeterli sulun bulunması halinde barajdan haziran ve temmuz aylarında su bırakıldığını kaydeden Ödemiş Kent Konseyi Tarım ve Hayvancılık Meclisi Başkanı Veteriner Tekin Alpsoy da damlama sulama ile ilgili üreticinin daha bilinçli olması ve bu konuda çalışma yapılması gerektiğini söyledi.



Umut Tasavra Çayı'nda



Beydağ Barajı'nın şu an itibarı ile tek kaynağını Bozdağ'dan gelen yağmur ve kar suları olduğunu belirten Beydağ Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar sözlerini şöyle sürdürdü: "Baraja gelen su geçtiğimiz yıllarda Kiraz'da yapılan iki göletle kesildi. Gelen su zaten yeterli değildi. Bir de iki gölet yapılınca gelen su da doğal olarak azaldı. Aydın Dağları'ndan gelen Tasavra Çayı'nı baraja aktarmak için çalışmalar sürüyor. Tasavra Çayı'nın suyu baraja aktarıldığında barajın su kaynağı da çoğalmış olacak."



Beydağ Barajı



Beydağ Barajı, İzmir'de, Küçük Menderes Nehri üzerinde, sulama amacıyla 1994-2007 yılları arasında inşa edildi. 1993 yılında ihale edilmesine rağmen ancak yüzde 14'ü inşa edilen Beydağ Barajı bir ara durma noktasına gelmesine rağmen zaman içinde hizmete sokuldu. Kaya gövde dolgu tipi olan barajın gövde hacmi 9.000.000 m., akarsu yatağından yüksekliği 95,00 m., normal su kotunda göl hacmi 248,27 hm, normal su kotunda göl alanı 13,00 km. Baraj yaklaşık olarak 13.000 hektarlık bir alana sulama hizmeti vermesi için projelendirildi. - İZMİR