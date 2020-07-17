Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor - Son Dakika

Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesindeki sorunlar çözüldü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesindeki sorunlar çözüldü. TOKİ işbirliğinde yürütülen çalışmayla, yılların sıkıntıları aşıldı.

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Kentsel Dönüşüm Bölgesinde incelemelerde bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "TOKİ ile yaptığımız protokol muvacehesinde kamulaştırma bedelinin 25 milyonunu biz, 40 milyonunu TOKİ tarafından olmak üzere toplam 65 milyon TL buraya kamulaştırma bedeli ödedik" dedi.


Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, beraberinde Büyükşehir Bürokratları ile birlikte Beydağı Kentsel Dönüşüm Bölgesinde incelemelerde bulundu. İnceleme gezisi sırasında açıklamalar yapan Başkan Gürkan, "Beydağı Kentsel Dönüşüm alanındayız. Bilindiği üzere uzun zamandan bu yana vatandaşın bizar olduğu, bir türlü dönüşümün ve yapımın gerçekleştirilemediği sıkıntılı bir bölgemizdi burası. Göreve geldiğimizde yaptığımız ilk iş olarak Çevre ve şehircilik Bakanlığı ve TOKİ ile bir görüşme sürecine girdik. Bize, 'kamulaştırma bedellerinin 40 milyonunu TOKİ, 25 milyonunu Büyükşehir Belediyesi ödediği takdirde biz buna hemen başlarız' dediler. Biz de yaptığımız protokol muvacehesinde 25 milyonu karşıladık. TOKİ de kamulaştırma bedeli olarak 40 milyonu karşılayarak toplam 65 milyon TL buraya kamulaştırma bedeli ödendi. ve süreç hemen başladı, yıkımlar gerçekleştirildi. 29 Temmuz'da 900 konut ve 38 işyeri için yapım ihalesi gerçekleştirilecek" şeklinde konuştu.


"Yatay mimari ve Malatya Kültürüne uygun konutlar"


Başkan Gürkan, TOKİ ile yaptıkları protokol çerçevesinde konutların yatay mimariye göre ve daha estetik, daha geniş yapılacağını kaydederek, "Evlerin önceden yapıldığı gibi çok uzun, dikey bir mimari yapı ile estetik olarak, kullanım olarak uygun olmayan yapı formatını değiştirdik. Burada en fazla zemin artı 5 kata müsaade edildi. Balkonlarının daha geniş, ferah olması; bina girişleri ve merdivenlerin daha havadar olması, sahanlıkların geniş olması, odaların daha geniş olması noktasında TOKİ ile yaptığımız mutabakatta bunu sağladık. Konutlar, insan onuruna yaraşır, yakışır; Malatya kültürüne, değerlerine sahip bir yapı formatı içerisinde olacak. Burada 50 metrelik güney kuşak yolunu da düşündüğünüz zaman burası Malatya'nın çok cazibe merkezi diye tabir edeceğimiz, ilgi duyulacak bir alan olacak. Bu çalışmaların Malatyamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz" dedi.


"Yeni bir kanal boyu ortaya çıkıyor"


Çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Gürkan, "Dikkat ederseniz bizde 'yapacağız, edeceğiz' kelimeleri yok. Yapıyoruz, işte başladık; şu an saha düzeltmesini iş makinelerimiz yapıyor. 29 Temmuz'da TOKİ ihalesini yapıyor. ve 50 metrelik yol çalışmalarına da arkadaşlarımız başladı. 50 metrelik yoldaki virajları öldürmek için yol kotunu, su kanalı seviyesine düşürtmek kaydıyla ve kanalla birlikte gerçek anlamda yeni bir kanal boyunu ve bizim kırıcılarla bu kayaları delerek ihdas edeceğimiz yeni bir kanal boyu yapıyoruz" açıklamasında bulundu.


Söz konusu kentsel dönüşüm çalışmasının yıllardır beklemede olduğuna işaret eden Başkan Gürkan, "Burada uzun yıllardır bu kentsel dönüşümü bekleyen vatandaşlarımız da haklarını helal etsinler. Hakikaten 14 senedir bu süreci beklediler, iki ayakları bir pabuçta çok tedirgin olarak. İnşallah çalışmaları biz devletimiz, hükümetimiz ve belediye olarak ortak bir koordinasyonla yürütüyoruz, yürütmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Başkan Gürkan, TOKİ ile yaptıkları mutabakata göre konutların 600 günde teslim edileceğini açıklayarak, "Düşünün 900 konut burada Malatya'nın bir cazibe merkezi olan Beydağı eteklerinde yeni bir yerleşim yeri; 1500 konut da Gelincik Tepesinde olmak üzere TOKİ ile birlikte güzel bir çalışma gerçekleştiriliyor. Yoğun bir tempo içerişinde neticeye müessir bir çalışma oldu. ve çalışmanın neticesinde gördüğünüz gibi meyveleri geldi. 600 gün içerisinde burada yeni bir şehir olduğunu hep birlikte göreceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Malatya, Beydağı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 18:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beydağı kentsel dönüşüm projesini büyükşehir tamamlıyor - Son Dakika
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