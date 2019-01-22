Beyendik Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi
1 saat önce
Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanlığı ve Keşan ilçesine bağlı Beyendik Belde Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Hizmet-İş Sendikası Edirne
İl Başkanlığı ve Keşan
ilçesine bağlı Beyendik Belde Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Belediyede düzenlenen sözleşme törenine, Beyendik Belde Belediye Başkanı Nuran Uslu
, Hizmet-İş Sendikası İstanbul
4 nolu şube başkanı Reşat Kaya, Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, Hizmet-İş Edirne İl Sekreteri Cengiz Önder ve Hizmet-İş iş yeri temsilcisi Hasan İşbilir katıldı.
Sözleşme imzalanmasının ardından, Uslu'ya plaket taktim edildi. Sendika yöneticileri belediye çalışanlarını da ziyaret etti.
Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, 3 yıllık yapılan toplu sözleşmede günlük yevmiyelerde ve sosyal haklarda önemli oranda artış sağlandığını belirterek, "İmzamız işçinin kararıdır. Sloganıyla her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:11 Kaynak: AA
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