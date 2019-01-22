Son Dakika Haberleri: Beyendik Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi

Beyendik Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi

1 saat önce

Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanlığı ve Keşan ilçesine bağlı Beyendik Belde Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Beyendik Belediyesi Toplu İş Sözleşmesi, System.String[]
Hizmet-İş Sendikası Edirne İl Başkanlığı ve Keşan ilçesine bağlı Beyendik Belde Belediyesi arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyede düzenlenen sözleşme törenine, Beyendik Belde Belediye Başkanı Nuran Uslu, Hizmet-İş Sendikası İstanbul 4 nolu şube başkanı Reşat Kaya, Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, Hizmet-İş Edirne İl Sekreteri Cengiz Önder ve Hizmet-İş iş yeri temsilcisi Hasan İşbilir katıldı.

Sözleşme imzalanmasının ardından, Uslu'ya plaket taktim edildi. Sendika yöneticileri belediye çalışanlarını da ziyaret etti.

Hizmet-İş Edirne İl Başkanı Emre Promet, 3 yıllık yapılan toplu sözleşmede günlük yevmiyelerde ve sosyal haklarda önemli oranda artış sağlandığını belirterek, "İmzamız işçinin kararıdır. Sloganıyla her zaman işçi ve emekçinin yanında olduğumuzu göstermeye devam edeceğiz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 04:11 Kaynak: AA

Keşan, Hizmet İş Sendikası, Edirne, Ekonomi
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