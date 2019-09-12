Son Dakika Haberleri: Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak
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Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak

2 saat önce

NİĞDE'de merdivenden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın (40), organları 4 kişiyi umut oldu.

Beyin ölümü gerçekleşen kadın, 4 hastaya can olacak, System.String[]

NİĞDE'de merdivenden düşmesi sonucu kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Selda Çağlak'ın (40), organları 4 kişiyi umut oldu.

Bor ilçesine baglı Kemerhisar beldesinde evlerinin merdiveninden düşerek ağır yaralanan Selda Çağlak, Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ölümü gerçekleşen kadının ailesi, organlarının bağışlanmasına karar verdi. Çağlak'ın kalbi Ankara'ya, 2 böbreği Adana'ya, karaciğeri ise Gaziantep'te nakil bekleyen hastalara hava ambulansı ile gönderildi. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğr. Üyesi Bilal Günaydın organ bağışının önemine dikkat çekti. Günaydın, "Ülkemizde canlı nakil sayısı oldukça fazla ancak kadavra bağışı bir o kadar az sayıda. Bu nedenle farkındalık oluşturup, ülkemizde sağlık sorunlarını çözüme kavuşturmak en büyük hedefimizdir" dedi.

Organ bağışını başka kişilerin yaşaması için yaptıklarını belirten Selda Çağlak'ın yeğeni Makbule Ateş, "Bizim acımız çok büyük. Umut bekleyenlere biz de umut olmak için organlarını bağışlamak istedik. Biz kaybettik ama 4 kişiye organları gidecekmiş. Onların ocağı sönmesin, ocağı yansın. Bizim ocağımız söndü onların yansın istedik. Bu yüzden organlarını bağışladık" dedi.

Ömer Halisdemir, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:41 Kaynak: DHA
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