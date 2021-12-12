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Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

12.12.2021 10:21

Beykoz'un sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunun, renkli doğa ve insan manzaralarının amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektifinden yansıdığı 'Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beykoz'un sosyal, ekonomik ve kültürel dokusunun, renkli doğa ve insan manzaralarının amatör ve profesyonel fotoğrafçıların objektifinden yansıdığı 'Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Beykoz'un tanıtımı ve fotoğraf sanatının gelişimine katkı sağlamak için Beykoz Belediyesi tarafından, 'serbest', 'foto öykü', 'kurgu' kategorilerinde gerçekleştirilen "Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması"nda ödüller sahiplerini buldu. Kavacık Yaşam Merkezi'nde düzenlenen ödül töreni öncesinde, ödül kazanan ve sergilenmeye değer bulunan fotoğraflardan oluşan Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması Sergisi'nin açılışı yapıldı. Açılan sergiyi Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın sanatseverlerle birlikte gezdi.

Fotoğraf sergisinin açılması sonucu dereceye giren yarışmacıların ödülleri takdim edilmek üzere salona geçildi. Düzenlenen törene, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Fotoğraf Vakfı yetkilileri ile fotoğraf ustalarının yer aldığı seçici kurul üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beykoz Belediyesi ve Türkiye Fotoğraf Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen, amatör ve profesyonel tüm fotoğrafçılara açık olan yarışmada dereceye giren yarışmacılar toplamda 126 bin Türk Lirası ile ödüllendirildi. Törende, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'ın dereceye girenlere ödüllerini vermesinin ardından İncesaz müzik grubu sahne aldı.

"Bu fotoğraflarla geleceğe not düşmüş oluyoruz"

Ödül töreninde konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Bu anlamlı yarışmaya katkı veren bütün fotoğraf sevdalılarını, fotoğraf sevenleri tebrik ediyorum, kutluyorum. Bugünden yarına kalacak olan bu fotoğraflar bundan inşallah 500 yıl sonra, bin yıl sonra Beykoz'un bugününü göstermiş olacak, yansıtmış olacak. Bir kare fotoğraf, ciltler dolusu kitaplarda anlatılabilecek kadar şeyi anlatmış olabiliyor. Dolayısıyla geleceğe bir not düşmüş oluyoruz bu fotoğraflarla, sadece burada dereceye giren fotoğraflar var. Ama binlerce fotoğraf çekildi. Belki birkaç yüz bin fotoğraf çekilmiştir. Binlercesi bize geldi. Fotoğraflar bir değerlendirmeye tabi tutuldu" dedi.

"Başkanımızın fotoğrafa çok büyük destekleri oluyor"

Serbest Kategoride birincilik ödülü alan ve mansiyon, sergileme kategorilerinde sıralamaya giren Sebahattin Özveren, "Öncelikle bu organizasyonu yapan Murat Aydın Belediye Başkanımızın fotoğrafa geçmişten de biliyoruz çok büyük destekleri oluyor. Biz fotoğrafçıları motive edici bir tarafı olduğu için ve bu yarışmaları geleneksel hale getirdiği için Beykoz Belediyesi'ne ve Murat Aydın Başkan'a çok çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her şeyden önce bunu söylemem gerekiyor. İkinci olarak da, birinci olan fotoğrafımın hikayesi olarak, Beykoz Poyrazköy'de çektiğim bir fotoğraf. Defalarca gitmiş olmama rağmen o gün çok güzel bir enstantane yakalama şansımız oldu. Tabii ki gördüğünüz gibi balıkçıların hazırlıkları gözüküyor ama tabii buradaki ters ışık dediğimiz ve balıkçıların çalışmasının silüeti fotoğrafa sanırım başka bir tat verdi." diye konuştu.

Sergi açılışının ve ödül törenin ardından İncesaz müzik grubu vatandaşlara müzik resitali verdi.

Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu
Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu

Beykoz Belediyesi, Murat Aydın, Kavacık, Müzik, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beykoz Belediyesi 3. Fotoğraf Yarışması'nda ödüller sahiplerini buldu - Son Dakika
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