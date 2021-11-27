Beykoz'da aşırı hızlı otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü - Son Dakika

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Beykoz'da aşırı hızlı otomobil ağaçlara çarptı: 1 ölü

-Aşırı hızlı otomobil yoldan çıkıp ağaçlara çarparak durabildi

İSTANBUL - Beykoz'da aşırı hız yapan otomobil sürücüsü kontrolünü kaybederek önce kaldırıma çıkıp demir çitlere çarptı ardından ağaçlara çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü hayatını kaybederken araçta bulunan bir yolcu da ağır yaralandı.

Kaza, edinilen bilgilere göre saat 16.00 sıralarında Beykoz'da Mehmet Ali Birand Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede Kavacık yönüne seyir halinde olan Karahan Çağatay Baş kontrolündeki 34 KAC 99 plakalı Wolksvagen marka otomobil aşırı hız nedeniyle kaza yaptı. Kaldırıma ve demir bariyerle çarpan otomobil ağaçlık alanda ağaçlara çarparak durabildi. Otomobil sürücü Karahan Çağatay Baş ve Görkem Saraç ağır yaralandı.

Vatandaşların kazayı 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Karahan Çağatay Baş'ın hayatını kaybettiği, Görkem Saraç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.