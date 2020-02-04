Beykoz'da balıkçılar sahillere akın etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Beykoz'da balıkçılar sahillere akın etti - Son Dakika

Beykoz'da balıkçılar sahillere akın etti

6 saat önce

İstanbul'da beklenen yağışlı ve soğuk hava öncesi vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.

İstanbul'da beklenen yağışlı ve soğuk hava öncesi vatandaşlar, İstanbul Boğazı'nda balık tuttu.

Balık tutmak için İstanbul'un sahillerini dolduran balıkçılar, kadın-erkek, genç-yaşlı demeden denize olta salladı.

"İstavrit kıyıya vurdu" diye konuşan amatör balıkçı Gökmen Kanberoğlu, "Balık olarak da istavrit zamanı zaten." ifadelerini kullandı.

Kanberoğlu, "Maşallah attığımız olta boş gelmiyor. Bir haftadır istavrit balığı çok güzel av veriyor. Oltalarımız boş gelmiyor, bu sene balık çok az oldu, balığa hasret kalmıştık. İstavrit yüzümüzü güldürdü." dedi.

Beykoz Sahilinde balık tutan başka bir vatandaş Murat Karakaya, "İstavrit resmen karaya vurmuş durumda. Çok güzel ve bol miktarda istavrit var." diyerek Boğaz'daki balık bereketini aktardı.

Ellerinde oltalarıyla sahile gelen balıkçıların kovaları istavritle doldu.

Beykoz'da balıkçılar sahillere akın etti

İstanbul, Beykoz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 07:26 Kaynak: AA
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