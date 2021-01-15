Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada - Son Dakika

Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada
15.01.2021 07:34
Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu Beykoz'da feci motosiklet kazası kameraya yansıdı.
Beykoz'da feci motosiklet kazası kamerada
Motosiklet sürücüsü metrelerce havaya böyle uçtu
İSTANBUL - Beykoz'da feci motosiklet kazası kameraya yansıdı. Kaldırıma çarpan motosiklet taklalar atarken motosiklet sürücüsü metrelerce havaya uçtu.
Olay Beykoz, Tokat Şosesi Yolu üzerinde meydana geldi. Caddede bir araç manevra yaptığı esnada karşı taraftan gelen motosiklet sürücüsü gidon hakimiyetini kaybetti. Motor sürücü hakimiyetini kaybettiği motor havada taklalar attı. Defalarca takla atan motosiklet sürücüsü ise metrelerce havaya fırladı. Kaza anı kameraya yansırken yoldan geçenler kazayı şaşkınlıkla izledi.
Son Dakika Dizide İbrahim Tatlıses'in şarkısını yorumlayan Aleyna Tilki, sosyal medyanın diline düştü Erol Bulut, maç sonrası Diego Perotti ile yolların ayrılacağının sinyalini verdi Sebze halinde mide bulandıran görüntüler! Köpeğe tecavüz eden şahıs güvenlik kamerasına yakalandı Norveç'te Pfizer aşısı vurulan 23 kişi hayatını kaybetti Acun Ilıcalı açıkladı! İşte O Ses Türkiye Rap'in jüri üyeleri Kızını rehin alan damadını bıçaklayan babanın sözleri dikkat çekti: Kızımı öldürmesini mi bekleseydim? Gelinin 'bakire' olduğunu kanıtlamak için kanlı çarşafla göbek attılar KPSS'den 100 puan alan aday hizmetli olarak atandı