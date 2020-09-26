Beykoz'da ormanlık alanda yangın - Son Dakika

Beykoz'daki ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Hisarı Bent Yolu Caddesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Kavacık, Çengelköy ve Çavuşbaşı'ndan sevk edilen itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleriyle yangına müdahale etti.

Bölgeye gönderilen yangın söndürme helikopteri de havadan desteğini sürdürdü.

Öte yandan itfaiye araçlarının erişemediği bölgelerde yol açılması için alana iş makineleri de getirildi.

Ekiplerin müdahalesiyle bölgedeki evlere sıçraması önlenen yangın, söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.