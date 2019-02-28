Son Dakika Haberleri: Beykoz'da Yola Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

Beykoz'da Yola Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi

15 dakika önce

Beykoz Kanlıca'da bir istinat duvarı yola çöktü.

Beykoz'da Yola Çöken İstinat Duvarı Havadan Görüntülendi, System.String[]
Beykoz Kanlıca'da bir istinat duvarı yola çöktü. Çöken duvar, drone ile havadan görüntülendi

Beykoz Kanlıca'da Piri Reis Caddesi üzerinde bir istinat duvarı yola çöktü. Çöken istinat duvarı yolun bir şeridini kapatırken geçişler tek şeritten kontrollü şekilde sağlanıyor. Yolun tek şeridini kapatan istinat duvarı drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde duvarın yola çöktüğü, çöken duvar ve toprağın yolu kapattığı görülüyor. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:04 Kaynak: İHA

Kanlıca, Beykoz, Yenikadinda Gösterme, 3. Sayfa
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