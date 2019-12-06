Beykoz Belediyesi tarafından ilçeyi tüm yönleriyle ele alan "Beykoz Sempozyumu 2019" başladı.

Sempozyumun açılış törenine, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın, Beykoz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Durman ile akademisyenler katıldı.

Murat Aydın, burada yaptığı konuşmada, Beykoz'un eşsiz bir güzelliğe sahip olduğunu belirterek, "Beykoz, tek bir özelliği olan ilçe değildir. Anadolu'daki yaygın tabirle söylersek, boğazında 'beşi bir yerde' taşıyan bir gelin gibidir." dedi.

Sorunlarını geride bırakmış bir Beykoz hayaliyle yola çıktıklarını ifade eden Aydın, sempozyumun eğitim, kültür, turizm, teknoloji, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>spor gibi birçok alanda Beykoz'un hedeflerinin belirlemesinde, hem bugüne hem de geleceğe doğru bakmakta etkili olacağını söyledi.

"Beykoz'da yerleşik kentli bir kültür var"

Aydın, Beykoz'da belediyeciliğin 1868'de başladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ulaştığımız belgelerle 1872 yılında ilk belediye başkanının atandığını öğreniyoruz. Yaklaşık 150 yıllık geçmişi var. Aslında Beykoz'daki belediyecilik Türkiye'nin belediyecilik serüvenini de ortaya koyuyor. Sempozyumda 107 akademisyen arkadaşımızın ve uzmanların katkıları olacak, 67 tebliğ sunulacak. Hazırlık sürecindeki katkıları için öncelikle sempozyumun bilim kuruluna, Prof. Dr. İsmail Coşkun'a ve mesai arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Niyetimiz bu sempozyumu her yıl tekrarlamak."

Prof. Dr. İsmail Coşkun, sempozyum bilim kurulunun genellikle şehir ve şehir tarihi çalışan akademisyenlerden oluştuğunu belirterek, "Beykoz, İstanbul'un taşrası değildir. Böyle bir algı var, sanırım Beykoz'un pastoral birtakım görüntüler içermesinden kaynaklı söyleniyor. Beykoz'da yerleşik kentli bir kültür var ve bu kültür de doğrudan İstanbul'la ilişkilidir." diye konuştu.

Coşkun, sempozyum süresince Beykoz'un sosyolojik, iktisadi, kültürel ve tarihi boyutlarının masaya yatırılacağını aktararak, çalışmanın yedi ay gibi kısa bir sürede gerçekleştirildiğini ve genele odaklandığını vurguladı.

107 akademisyen ve uzman yer alıyor

Sempozyum, çok sayıda farklı disiplinden gelen bilim insanları ve Beykoz üzerine çalışmış, eser vermiş isimlerin yanında Beykoz'un yakın dönem toplumsal hafızasının aydınlatılmasına katkıda bulunacak isimlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

İlk kez düzenlenen sempozyumla, ilçenin gelişiminin tarihsel bir yaklaşımla ele alınarak halihazırdaki ekonomik, politik ve demografik yapısının, spordaki konumunun, ekolojik imkan ve sorunlarının, eğitimdeki ve edebiyattaki yerinin analiz edilmesi hedefleniyor.

Sempozyum çalışmaları için 97 akademisyen, bir eski belediye başkanı, üç araştırmacı, bir yüksek mimar, iki yazar, bir eğitimci, bir iş insanı ve bir kültür sanat yöneticisi olmak üzere 107 kişi görev alıyor.

İlçenin tarihine ışık tutulacak sempozyumda, 7 ve 8 Aralık'ta "İlk Çağlardan İstanbul'un Fethine Beykoz", "Modernleşme Öncesi Osmanlı Dönemi Beykoz", "Beykoz'da Manevi Merkezler", "Beykoz: Mesire Alanları, Kasırlar, Korular ve Sular", "Bir Sanayileşme Mekanı Olarak Beykoz", "Bir Eğitim Merkezi Olarak Beykoz", "Beykoz'un Ekonomi Politiği", "Beykoz'un Geleceğinde Yeni Ekonomik İmkanlar", "Demografi ve Göç", "Hafıza, Kültür ve Şehir", "Beykoz'da Toplumsal Hayat", "Edebiyatta Beykoz", "Beykoz'un Ekolojisi", "Beykoz'da Sporun Tarihi" ve "Beykoz'un Geleceği" başlıklı oturumlar yapılacak.