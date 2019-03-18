Beylikdüzü Belediyesi Gazileri Ağırladı

Yaşam Vadisi'nde bulunan Çanakkale Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde günün anlam ve önemine değinen bir konuşma yapan Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır "Çanakkale Zaferi'miz kutlu olsun. Tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimize de Allah uzun ömür versin." dedi.

Muharip Gaziler Derneği üyesi gaziler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında, Beylikdüzü Belediyesi'nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır ve Başkan Yardımcısı Mülayim Demirtaş'ın eşliğinde, Yaşam Vadisi'nde bulunan Çanakkale Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı ile Rauf Denktaş Anıtı'nı ziyaret ederek bol bol hatıra fotoğrafı çektiren gaziler, Defne Restaurant'ta kendileri için düzenlenen yemekte ise keyifli anlar yaşadı.

Şatır: Her Zaman Yanınızdayız

Yaşam Vadisi'nde bulunan Çanakkale Zafer Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde yaptığı konuşmada, gazilere, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun selamını ileten ve böyle anlamlı bir günde, kendilerini Beylikdüzü'nde ağırlamaktan büyük onur duyduğunu söyleyen Beylikdüzü Belediyesi 1. Başkan Vekili Ömer Şatır "Çanakkale Zaferimiz kutlu olsun. Vatan ve millet uğruna canını feda eden tüm şehitlerimize rahmet diliyorum. Gazilerimiz bizim en önemli değerlerimiz, Allah onları başımızdan eksik etmesin. Biz, sizlerin her zaman yanınızdayız." diye konuştu.

Kendigel: Çanakkale'nin Tarihte Başka Bir Örneği Yok

Muharip Gaziler Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Ahmet Kendigel ise konuşmasında "Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve askerlerimizin kahramanlığı neticesinde, tarihimize altın harfler ile geçen bir zafer kazanıldı, Çanakkale'de. Çanakkale Zaferi, Türk ve Dünya tarihindeki en önemli zaferlerden biridir. Dünya tarihinde bugüne kadar savunma yaparak kazanılmış başka savaş yok. Sadece ve sadece Çanakkale Muharebeleri var. Dünya'da böyle bir zafer daha yoktur. Kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Hepsinin ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.