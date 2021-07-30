Beylikdüzü Belediyesi Yaşam Bahçesi'nde yaz hasadı devam ediyor - Son Dakika

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, kent tarımını destekleyerek ihtiyaç sahibi vatandaşların sebze ve meyve ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sunan Yaşam Bahçesi'nde yaz hasadına katıldı. Yaşam Vadisi 3.etaba teğet 20 dönümlük alanda yer alan bahçedeki hasada, Başkan Çalık'ın yanı sıra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Turan Taşkın Özer, belediye meclis üyeleri, birim müdürleri ve muhtarlar da eşlik etti. Yaşam Bahçesi'nden son iki aylık süreçte; 5 tonun üzerinde kabak ile domates, 3 tona yakın salatalık, biber çeşitleri ve kavun olmak üzere 16 tona yakın mahsul elde edildi. Toplanan ürünler, Beylikdüzü'nde yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılmak üzere Beylikdüzü Gıda Bankası'na teslim ediliyor.

Çalık: İnşallah bütün komşularımızla birlikte hasat yapacağız

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 55 ton mahsulü ihtiyaç sahibi ailelerin sofraları ile buluşturduklarını belirten Başkan Çalık, "Yaşam Bahçesi'nde son iki ay içerisinde 16 tona yakın ürün hasat ettik. Sağlıklı, doğal, temiz ve hiçbir katkı maddesi olmayan mahsulleri Gıda Bankası aracılığıyla ihtiyaç sahibi komşularımıza ulaştırmaya devam ediyoruz. Bahçemizde atalık tohumlarımızı kullanarak geçmişten gelen tohumları geleceğe aktarmaya da devam edeceğiz. Bu kentin toprakları bu kentin yoksullarını doyuracak. Pandemi dönemi bittikten sonra da inşallah bütün komşularımızla birlikte hasat yapacağız." ifadelerini kullandı.

Yaşam Bahçesi'nde her şey doğal

Beylikdüzü'ne kazandırılan en önemli projelerden biri olarak dikkat çeken Yaşam Bahçesi'nde, doğal tarım ilkeleri uygulanarak ata tohumlarından üretilen fidelerle organik sebze ve meyve yetiştiriliyor. Bahçede aynı zamanda tıbbi bitkilerden yararlanılarak hazırlanan ilaçlar belli aralıklarla uygulanıyor. Bitkiler, mayıs papatyası diye tabir edilen tıbbi papatyanın sıvı yağ veya zeytinyağı ile seyreltilmesiyle oluşturulan doğal bir ilaçla kırmızı örümcek ve bit gibi zararlı canlılara karşı korunuyor.