Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti - Son Dakika
Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti

Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti
21.04.2026 09:26
Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti
Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan yoğunluk tepkilere neden oldu. Görüntülerde yüzlerce hastanın Sarı ve Yeşil Alanlarda saatlerce sıra beklediği görülürken, yalnızca iki doktorun görev yaptığı iddia edildi. Yoğunluğu kaydeden kadın, “Kıyamet gibi insan, hastalar çok zor durumda” ifadelerini kullandı. Personel yetersizliği ve artan gerginlik sosyal medyada da gündem oldu.

İstanbul Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisinde yaşanan yoğunluk, hastalar ve yakınlarının tepkisine neden oldu. Görüntülerde, yüzlerce hastanın sıra beklediği ve acil servis alanlarında büyük bir kalabalık oluştuğu görüldü.

“KIYAMET GİBİ İNSAN”

Yoğunluğu kayda alan bir kadın, yaşanan durumu şu sözlerle anlattı: “Beylikdüzü Devlet Hastanesi Sarı Alan... Kıyamet gibi insan. Çok ağır hastalar sırada bekliyor. Acil bölümü buradan da beter. Yeşil Alanda hiç ayakta bile durulamıyor. Maalesef hastalar çok kötü. Beylikdüzü Devlet Hastanesi... Burası Sarı Alan. İki doktor çalışıyor. Maalesef doktorlar saniye saniye nefes almadan çalışıyorlar. Hastalar gerçekten çok zor durumda. Herkes perişan. Yeşil Alan oradan da vahim durumda. Çok ciddi bir yoğunluk var. Personel sayısı çok az. Gerginlik hat safhada.”

DOKTOR SAYISI YETERSİZ İDDİASI

Görüntülerde özellikle “Sarı Alan” ve “Yeşil Alan” olarak adlandırılan bölümlerde yoğunluk dikkat çekerken, az sayıda doktorun çok sayıda hastaya müdahale etmeye çalıştığı iddia edildi. Hastaların uzun süre sıra beklemek zorunda kaldığı öne sürüldü.

GERGİNLİK ARTTI

Yoğunluk nedeniyle hastalar ve sağlık çalışanları arasında zaman zaman gerginlik yaşandığı belirtilirken, acil servisteki kalabalık sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Son Dakika Beylikdüzü Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu görüntü az önce çekildi Göz gözü görmüyor Bu görüntü az önce çekildi! Göz gözü görmüyor
Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi Vekaletle kurban kesim bedelleri belirlendi
“Artiz ne arar la pazarda“ sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı "Artiz ne arar la pazarda?" sözüyle fenomen olmuştu, 20 yıl sonra ortaya çıktı
Mardin’de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı Mardin'de kuvvetli sağanak sonucu cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Okul saldırıları sonrası İzmir’de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı Okul saldırıları sonrası İzmir'de çekildiği söylenen görüntü tartışma yarattı
Kadir Doğulu’dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık Kadir Doğulu'dan doğum günü mesajı: Savaşmayın sevişin, bakın biz başladık
TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti
Sığınmacılardan olay video Polonya’ya kaçak olarak böyle girdiler Sığınmacılardan olay video! Polonya'ya kaçak olarak böyle girdiler
Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi Kadınlar arasındaki kavga hamburgerciyi savaş alanına çevirdi

09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
06:18
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman’dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Umman'dan ABD-İran savaşı çağrısı: Tek seçenek var
22:26
Rusya’da 40 İsrailli gözaltına alındı
Rusya'da 40 İsrailli gözaltına alındı
21:30
Trump: İran’la bir anlaşma olana kadar Hürmüz’de ablukayı kaldırmayacağız
Trump: İran'la bir anlaşma olana kadar Hürmüz'de ablukayı kaldırmayacağız
21:04
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
Antalya’ya Uzak Doğu’dan rakip: Rus turistlerin yeni rotası Vietnam
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 09:39:14.
SON DAKİKA: Beylikdüzü Devlet Hastanesi acil servisindeki yoğunluk dikkat çekti - Son Dakika
