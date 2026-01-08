Beylikdüzü Limanı'nda Fırtına Dehşeti

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda şiddetli fırtına, konteyneri ve çalışan işçiyi savurdu. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da etkili olan fırtına, Ambarlı Limanı'nda çalışanlara zor anlar yaşattı. Limanda bulunan konteynerler fırtınanın etkisiyle savruldu. Limanda çalışan bir işçi de fırtına nedeniyle adeta uçan bir panelin çarpmasıyla yere düştü. Liman çalışanlarının zor anları cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL