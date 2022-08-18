Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

18.08.2022 19:38
Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

Beylikdüzü'nde ayakkabı malzemelerinin üretildiği bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Beylikdüzü'nde ayakkabı malzemelerinin üretildiği bir iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mermerciler Sanayi Sitesi 14. Cadde üzerinde bulunan ayakkabı tabanı ham maddesinin üretildiği 2 katlı iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını diğer iş yerlerine sıçramadan müdahale ederek söndürdü.

İş yerinde hasara neden olan yangın anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

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Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Beylikdüzü Mermeciler Sanayi Sitesi'nde boya üretimi yapılan bir iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. BEYLİKDÜZÜ'NDE BALIK TUTARKEN AYAĞI KAYALIKLARA SIKIŞTI BEYLİKDÜZÜ'NDE BALIK TUTARKEN AYAĞI KAYALIKLARA SIKIŞTI
Kaynak: AA

Beylikdüzü, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde bir iş yerinde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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