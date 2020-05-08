Beylikdüzü'nde ekmeklerin çöpe atıldığını gören vatandaşlar isyan etti - Son Dakika

Beylikdüzü'nde ekmeklerin çöpe atıldığını gören vatandaşlar isyan etti

İSTANBUL - Beylikdüzü'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş ekmeklerinin çöpe atıldığını gören vatandaşlar isyan etti. Çöpe ekmek atıldığını gören bir vatandaş, "Nankörlük yapan insanlara isyan ediyorum" dedi.

Kavaklı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan bir çöp tenekesinin içerisine son kullanım tarihi geçmiş çok sayıda ekmek atıldı. Ekmeklerin çöpe atılmasına tepki gösteren vatandaşlardan İlhan Çakmak, "Ben bu insanlara çok kızıyorum. Neden yenilecek kadar ekmek alınmıyor da atılıyor. Nankörlük yapan insanlara isyan ediyorum" dedi.

Çöpe atılan ekmekleri gören bir diğer vatandaş ise, "Bence çöpe ekmek atılmaz bu insanlar yanlış yapıyorlar. Diyecek söz bulamıyorum. Çiçeklerin otların içine koysalar en azından hayvanlar orada yiyor" diye konuştu.